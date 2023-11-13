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Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İzmir, Çanakkale ve Muğla'da şiddetli yağış... Cadde ve sokaklar göle döndü

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#Çanakkale#Sel#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 12:30

Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası Çanakkale ve İzmir'de, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Muğla'nın Ortaca ilçesinde ise şiddetli sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İzmir, Çanakkale ve Muğlada şiddetli yağış... Cadde ve sokaklar göle döndü

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

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Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İzmir, Çanakkale ve Muğlada şiddetli yağış... Cadde ve sokaklar göle döndü

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KEPEZ DERESİ TAŞTI

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı.

Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İzmir, Çanakkale ve Muğlada şiddetli yağış... Cadde ve sokaklar göle döndü

Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İzmir, Çanakkale ve Muğlada şiddetli yağış... Cadde ve sokaklar göle döndü

İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İzmir'de yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu. Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Sağanağın akşam saatlerinde kadar süreceği belirtildi.

Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İzmir, Çanakkale ve Muğlada şiddetli yağış... Cadde ve sokaklar göle döndü

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MUĞLA'DA TATİLCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Muğla'da Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

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#Çanakkale#Sel#Sağanak

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