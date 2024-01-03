×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de boğaz trafiğine sis engeli: Feribot seferleri de iptal

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Sis#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 09:38

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, güneyden kuzeye tek yönlü olarak durduruldu.

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle düşen görüş mesafesi deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.40 itibariyle boğaz trafiği güneyden kuzeye tek yönlü olarak geçici süre ile deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Sis#Deniz

BAKMADAN GEÇME!