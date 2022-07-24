Çanakkale'de alev alan otomobilin girdiği orman da yandı

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Çanakkale'den Ayvacık yönüne giden Evren Obir (35), kullandığı 10 AFY 748 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, Öğretmenin Yeri mevkinde saat 14.00 sıralarında kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlerin başlangıç noktasına çarpıp, ormana daldı.

Otomobilin motor kısmı alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Evren Obir, yanındaki eşi Özlem Obir (32) ve oğlu Ediz Obir (3) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralılar çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Alev alan otomobile ilk müdahale yangın tüpleriyle yapıldı. Ancak alevler buna rağmen ormana da sıçradı. Haber verilmesiyle bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 3 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışması başlatıldı.