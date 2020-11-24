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AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 01:05 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 7 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

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Çanakkale'de 7 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 7 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde birden fazla kişide pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle salgının yayılımının önlenmesi amacıyla söz konusu köylerin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Köylerde bugün itibarıyla 14 gün süreyle tedbirlerin uygulanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında idari, gerekli durumlarda da adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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