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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 4 köye koronavirüs karantinası!

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Çanakkale'de 4 köye koronavirüs karantinası!

Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.

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