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Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

#Çanakkale Savaşı#Seyit Onbaşı#Anma
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşları kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk Havran'daki mezarı başında anıldı.

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Sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Kocaseyit Mahallesi'ndeki anma programına Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Havran Kaymakamı Enver Özderin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Anma töreninde Seyit Onbaşı'nın kabrine protokol üyeleri ve vatandaşlar karanfil bıraktı. Daha sonra Seyit Onbaşı'nın mezarı başında Kuran-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra anma programı sona erdi. Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

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#Çanakkale Savaşı#Seyit Onbaşı#Anma

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