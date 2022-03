Son dakika... Çanakkale destanı 107 yaşında... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir millet burada 107 yıl önce tarihin akışını değiştirdi

Haberin Devamı

Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

ALTIN MADALYALI BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Bayrağı'na takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE ANMA TÖRENİ

Şehitler Abidesi'ndeki anma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Şehitler Abidesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı.

Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve 21 pare top atışı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞTU

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan konuşmasında "İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış bir millet burada 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıldönümünün kutlu olmasını temenni ediyorum. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış bir millet burada 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. Dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğrramıştır. Vatanını canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin olmadığı görülmüştür. Türk milleti verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuştur. 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var.

Her vatan evladının buradaki şehitliklerden çıkaracağı çok büyük dersler olduğunu düşünüyorum. Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale destanını anlatıyor, burayı mutlaka görmeleri gerektiğini kendilerine söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak züere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

