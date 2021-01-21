Çanakkale gerdanlığı

18 Mart 2022’de tamamlanacak olan Çanakkale Köprüsü’nde gece-gündüz aralıksız devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı. Kedi yolunun tamamlanmasıyla birlikte köprünün silueti de iyice belirmeye başladı.

KEDİ YOLU IŞIL IŞIL

Köprü siluetinin geceleri de görülebilmesi için 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu da ışıklandırıldı. Böylece Çanakkale Boğazı’nda ortaya muhteşem bir manzara çıktı. Özellikle Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde yaşayanlar, günbatımında tam bir görsel şölen yaşıyor. Güneşin batmasına yakın beliren kızıllık ile bütünleşen köprünün kuleleri ve kedi yolu, müthiş bir manzaraya dönüşüyor. Havanın kararmasıyla birlikte de kulelerde ve kedi yolunda yanan ışıklarla görsel şölen gece devam ediyor.