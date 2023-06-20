×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla avladı! Tam 100 kilo

Güncelleme Tarihi:

#Orkinos#Çanakkale Boğazı#Ozan Önen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 09:58

Çanakkale Boğazı açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla 10 metre derinliğe dalış yapan eski milli sporculardan dalgıç Ozan Önen (43), 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.

Haberin Devamı

Çanakkale’de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 17 Haziran tarihinde Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 10 metre derinlikte tüpsüz dalışla 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.

Çanakkale Boğazında zıpkınla avladı Tam 100 kilo

Nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydeden Önen, orkinos balığıyla yaklaşık olarak 45 dakika mücadele ettiğini belirtti. Sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu ifade eden Ozan Önen, “30 yıldır zıpkınla balık avı sporuyla ilgileniyorum. Milli takım seviyesine kadar yükseldim. Yurtdışında ülkemizi temsil ettim. Şuanda işlerimden kalan zamanlarda denize çıkıyorum. Birkaç gün önce 100 kilonun üzerinde bir balık avlamak daha nasip oldu. Daha önce 100 kilo üzeri 2 tane balık avlamıştım. Bir tanesi 2016 yılında, bir tanesi 2022 yılında avladım. Bu yılda birkaç gün önce avlamak nasip oldu. Mutlu ve gururluyum. Bu tarz balıkları, bu tarz irilikteki balıkları, herhangi bir yardımcı ekipman olmadan şamandıra sisteminden bahsediyorum. Avlayabilmek gerçekten çok zor. Tabii ki şans faktörü de devreye giriyor. Ama yılların vermiş olduğu bir tecrübe de mevcut. Bu tarz büyük avlar yaptığım için nispeten daha kolay avlayabiliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazında zıpkınla avladı Tam 100 kilo

"HİÇTE BEKLEMEDİĞİM ANDA KARŞIMA ÇIKTI"

Orkinosun avlanma sonrası kendilerini biraz uğraştırdığını belirten Ozan Önen, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok ciddi bir derinlik yoktu. Akıntı beni planlamadığım bir noktaya götürdü. 10 metrelik bir derinlikte hiçte beklemediğim anda karşıma çıktı. Soğukkanlı kalabildim. Atışı yapmadan 4-5 saniye önce gördüğüm için atış öncesinde avımı planladım. Ona uygun hareket ettim. Sanırım 40-45 dakika civarı bir zamanda balığı zapt etmeyi başardım.”

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazında zıpkınla avladı Tam 100 kilo
Çanakkale Boğazında zıpkınla avladı Tam 100 kilo


Haberle ilgili daha fazlası:
#Orkinos#Çanakkale Boğazı#Ozan Önen

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava