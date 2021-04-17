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Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 17.04.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'nda Rus savaş gemisi hareketliliği! Dikkat çeken görüntü

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Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi geçti. Rus Donanması’na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi’ne açıldı. Gemilerin güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 07.00’de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gelibolu ile Lapseki arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçen savaş gemileri, Karadeniz'e çıkmak için Marmara Denizi’ne açıldı. 

Çanakkale Boğazında Rus savaş gemisi hareketliliği Dikkat çeken görüntü

CAN YELEKLİ ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Gemilerin güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Dün de Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e geçmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti. 

Çanakkale Boğazında Rus savaş gemisi hareketliliği Dikkat çeken görüntü

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

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