MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
GeriGündem Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR- Alper KORKMAZ-Yılmaz OKUR / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul  Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında  15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.

Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazından geçti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi