Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Boğazı#Sis#Meteoroloji
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 08:10

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazı’nda 3 gündür sis etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı’nda gece saatlerinde etkili olan sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlerde bugün için Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa için yoğun sis beklendiği bildirilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Boğazı#Sis#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık