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Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için tek yönlü trafiğe kapatıldı

#Çanakkale Boğazı #Gemi#Gemi Trafiği
Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, uzunlukları 300 metrenin üzerinde olan 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri nedeniyle kuzeyden güneye saat 04.20'de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı, gün içerisinde geçişi planlanan konteyner gemileri ve LNG tankeri için kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İlk olarak Mısır'ın Port Said Limanı'ndan Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na giden ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan 399,96 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki 'MSC Samar', Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-14 römorkörleri eşlik etti.

Boğazın, LNG ve diğer 2 konteyner gemisinin geçişinin ardından saat 18.30'da yeniden gemi trafiğine açılması planlanıyor.

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#Çanakkale Boğazı #Gemi#Gemi Trafiği

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