Çanakkale açıklarında 87 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden TCSG-6 ve KB-20 Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.