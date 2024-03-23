Can Paksoy’a bir beraat daha

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İstanbul Beyoğlu’nda 26 Eylül 2010 günü apartman boşluğunda cesedi bulunan Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin üçüncü kez yargılanan Can Paksoy, bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin görüşü sorulan Can Paksoy, “Karşı tarafın acısını anlıyorum ama ben suçsuzum. 14 yıldır üzerime yapışan bu leke ile yaşıyorum. İş hayatımda da normal hayatımda da herkes bana ‘Acaba yaptı mı?” diye şüphe ile yaklaşıyor. Adaletin er ya da geç ortaya çıkacağını biliyorum” dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, sanık Paksoy’un müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yargıtay’ın bozma kararına uymayarak eski kararında direnen mahkeme heyeti, Paksoy’un mahkumiyetine inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi. Paksoy hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını da kaldırdı.