Can dostlarımızla ilgili teklife itiraz var

AYRIMCILIK YAPILIYOR

Hayvan Hastaneleri: Belediyeler için tam teşekküllü hayvan hastaneleri kurulması isteğe bağlı bırakılmıştır. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik teşekküllü hastaneler kurulmadığından yerel yönetimlerce ekseriyetle karşılanamamaktadır.

Pet Shop’lar ve Satış: Bir canlının bir eşya gibi alınıp satılabilmesi onun ‘can’ kapsamına alınmadığını ortaya koymaktadır. Yalnızca kedi ve köpek satışı kısıtlanmaktadır. Teklif hayvanlar arasında ayrımcılık ve hayvan ırkçılığı yapmaktadır. Petshop’larda hayvan satışı ırk veya tür gözetilmeksizin yasaklanmalıdır.

Tehlikeli Irk Yasağı: Tehlikeli ırk yoktur. Güçlü hayvanların kötü niyetli bireyler tarafından istismar edilerek agresif yetiştirilmesi sonucunda silah olarak kullanılıyor olduğu gerçeği ortadadır. Kanun hayvan türleri ve ırkları arasında ayrım yapmadan onların haklarını koruyacak nitelikte olmalıdır.

AVCILIK YASAKLANMALI

Hayvanlarla Cinsel İlişki: ‘Hayvanlarla cinsel ilişki’ tanımı bir skandaldır. Cinsel ilişki iki tarafın rızası ile gerçekleşen bir eylemdir. Hayvana yönelik cinsel suçların karşılığı olan tanım ise hayvana yönelik cinsel saldırı, hayvana yönelik cinsel istismar’dır. Bu düzenlemelerde mutlak ertelenemez hapis cezası olmalıdır. Zoofili sebebiyle psikolojik rehabilitasyon şartı konmalıdır.

Av ve Avcılık: Teklif avcılığı yasaklamak yerine bu vahşeti görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Av ve avcılık faaliyetlerinin tamamını yasaklayan ve ceza hükmü içeren düzenleme yapılmalı.

Hayvanat Bahçeleri: ‘Hayvanat bahçeleri’ tanımı tekliften tümüyle kaldırılmalıdır. Hayvanların hangi ad altında olursa olsun insan eliyle inşa edilmiş tesislerde barındırılmaları yasaklanmalıdır.

CEZALAR ERTELENMESİN

Adli ve İdari Cezalar: Düzenleme eskisinden çok da büyük bir fark ve yenilik sağlamamakta. Hapis cezalarına yönelik mutlak olarak ‘ertelenemez’ şerhi eklenmelidir.

Şikâyet ve Soruşturma: Hayvan sahibi ya da herhangi bir kurumun şikâyet şartı aranmaksızın resen soruşturma açılabilmeli ve suç herkes tarafından ihbar edilebilmelidir.

Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon: Kısırlaştırma faaliyetleri planlaması insan nüfusuna endeksli olmamalıdır. Nüfusu 25 binin altında olan yerleşim alanlarında da mutlaka sabit rehabilitasyon merkezleri kurulması kanunda yer almalıdır.

HAVAİ FİŞEKLER YASAKLANSIN

Kısırlaştırma Hizmetlerinde Taşeron: Kısırlaştırma ancak yurt çapında eşzamanlı biçimde her beldenin sınırları dahilinde, zamana yayılı olarak, planlı şekilde yapılması ile mümkün olabilir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu: En büyük beklentilerden biri belediyelerin ceza kapsamına alınması ile hayvanlara yönelik hak ihlallerinin görev suçu kapsamına alınmasıydı. Kanun bu yönde bir düzenleme önermiyor.

Havai Fişek: Her yıl havai fişekler yüzünden binlerce kuş hayatını kaybetmektedir. Havai fişeklerin kullanımı yasaklanmalıdır.

Kürk ithalatı ve ihracatı: Kürk ithalatı ve ihracatı ile kürk kullanımı ve üretim faaliyetleri yasaklanmalıdır.

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