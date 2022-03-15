Can dostları için seferber oldular

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İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde önceki gün 11.00 sıralarında, bitişikteki apartmandaki komşusuna kahve içmeye giden Gülay Gözoğlu’nun evinde yangın çıktı. Gözoğlu’nun 5 kedisinin içeride bulunduğu evde dumanlar her yeri kaplarken, kapı ve pencerelerin kapalı olması nedeniyle bir süre yangını fark eden olmadı. Gözoğlu’nun misafirliğe gittiği Yasemin Yılmaz, kırılan camdan çıkan dumanları gördü ve komşusuna söyledi. İki kadın hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak eve girip alevleri söndürdü. Bu sırada Gözoğlu ve Yılmaz dumanların arasında kalan 5 kedinin kurtarılması için itfaiye erleri ile birlikte büyük çaba harcadı. Tek tek bulunan kediler Yılmaz’ın evine götürüldü. Kedileri hayatta tutabilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. İtfaiye erleri de gelerek kedilere müdahalede bulundu. Tüm çabalara rağmen sadece ‘Felhan’ isimli kedi kurtarıldı.

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‘ONLAR BENİM CANIMDI’

Evde yanından ayırmadığı kedilerinden 4’ünü kaybeden Gülay Gözoğlu ile komşusu Yasemin Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle konuşabilen Gözoğlu, “5 kedim vardı. En büyüğü 14 yaşındaydı. Diğerlerinden ikisi 4, biri de 1.5 yaşındaydı. Püskül, Simork, Dilber, Kimya artık yok. Sadece kurtarabildiğimiz Felhan yoğun bakımda. Onlar benim canımdı” dedi.

Kombi veya elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

DONMAK ÜZEREYDİ

Bursa İnegöl’e bağlı Sarıpınar Mahallesi’nde sokak köpeği, buz tutan sulama göletinin üzerinde geziniyordu. Bir süre sonra buz kırıldı ve köpek suya düştü. Köpeğin gölete düştüğünü görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, derinliği 10 metreye ulaşan sulama göletine halatla indi. Ekipler, donmak üzere olan köpeği kurtardı. Köpek ısıtılıp, bakımı yapıldıktan sonra bırakıldı.