Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi

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Çan Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 14 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yerine başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis Toplantısı'nı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da izledi.

Seçimde başkan vekilliği için 1'inci tur oylamada CHP’den Harun Arslan, AK Parti’den Burhan Yıldız, MHP’den Yılmaz Özen ve bağımsız olarak ise Alparslan Kürşat Çetin aday oldu. İlk tur oylamada CHP'nin adayı 9, AK Parti'nin adayı 4, MHP'nin adayı 1, bağımsız aday 1 oy aldı. Bu turda 3’te 2’lik çoğunluk sağlanamadığı için 2'nci tura geçildi. Ancak 2'nci turda da sonuç aynı çıkınca 3'üncü tur oylamada başkan vekili belirlendi.

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3'üncü tur oylamada 2 kişi başkan vekilliği adaylığından çekildi. Adaylardan Harun Arslan 9 oy, Burhan Yıldız ise 6 oy aldı. Bu sonuçla Çan Belediye Başkan Vekili seçilen Harun Arslan, teşekkür konuşması yaparak, görevden uzaklaştırılan Bülent Öz’ün soruşturması sona erene kadar görevi sürdüreceğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.