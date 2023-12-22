Can Atalay için AYM’den 2. ihlal kararı

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GEZİ Davası’ndan 18 yıl hapis cezası onanan Atalay’ın 25 Ekim tarihli ilk ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuru dün AYM Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandı. AYM Genel Kurulu, Atalay başvurusunu Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesi nedeniyle iki başlık altında inceledi. Anayasa’nın 148. maddesinde düzenlenen bireysel başvuru hakkının hak ihlaline oy birliği ile karar verildi.

TAHLİYESİ İSTENDİ

AYM, Atalay’ın, Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile Anayasa’nın 19. Maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ise 11 oya karşı 3 karşı oy ile karar verdi. AYM, Atalay’a talebiyle bağlı kalınarak net 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine de oy birliği ile karar verdi. İkinci kez verilen hak ihlaline ilişkin kısa karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve Atalay’ın tahliyesi istendi. 25 Ekim’deki ilk ihlal kararı 5’e karşı 9 oyla verilmişti.

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KARARA NE DEDİLER:

BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel:“Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa’nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz.”

BU MESELEYİ HALLETMELİYİZ

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: “AYM’nin başka türlü bir karar vermesini zaten beklemiyorduk. Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Ancak kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer 13’üncü Ağır Ceza’ya gönderirse o da Yargıtay 3’üncü Daire’ye gönderecek. Yargıtay 3’üncü Daire’nin aldığı karar da belli. Yani Yargıtay ile AYM arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım.”

AYM BUNA MÜSTEHAK

- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: “Yargıtay biat etti, ama AYM zaman zaman adil kararlar vermektedir. AYM kararına Yargıtay’ın uymaması ve hatta AYM üyelerine suç duyurusunda bulunacak kadar ileri gidebilmesi, anayasal düzene meydan okuması asla kabul edilemez. Ama işin doğrusunu söylemek gerekirse AYM maalesef bunu hak etmiştir; bu duruma müstahaktır. AYM kendi hukukuna sahip çıkmakta çok geç kalıyor. Sansür Yasası’na ‘Hukuka uygundur’ diyen AYM’nin neresini savunacaksınız?” ◊ ANKARA

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YARGITAY’IN SUÇ DUYURUSU

- Yargıtay Başsavcılığı, 3. Ceza Dairesi’nin Atalay için “hak ihlali” kararı veren 9 AYM üyesi için yaptığı suç duyurusunu, bu konudaki inceleme ve soruşturma yetkisinin AYM Genel Kurulu’nda olduğunu vurgulayan bir üst yazıyla AYM’ye gönderdi. AYM’nin bu başvuruyla ilgili alacağı karar, Yargıtay’ın suç duyurusu gibi bir ilk niteliği taşıyacak.

TÜM MAHKEME KARARLARI BAĞLAYICIDIR

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Genel Kurulu’nda 2024 bütçesini sundu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç “Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları bağlayıcı mıdır?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Anayasamızın 153’üncü maddesi; AYM kararları bağlayıcıdır. Anayasamızın 154’üncü maddesi; Yargıtay kararları bağlayıcıdır. Tüm mahkeme kararları bağlayıcıdır. Yargıya yönelik bazı eleştiriler oldu. Anayasa gereğince devam eden yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Evet yargının hatalı kararları da olabilir, ama bu hatalı kararların yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı vardır; bu da yapılmaktadır. 24 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak bu genellemelerden de kaçınmak gerekir. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz; Türk yargısı bugün her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır. Tabii ki içlerinde hata yapan, yanlış yapan varsa sistem açık. Hakimler Savcılar Kurulu, teftiş kurulu bunun için var, onlar da kararlar veriyor yüzlerce.”

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