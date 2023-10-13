Can Atalay dosyasına 2. erteleme

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AYM Genel Kurulu dün Atalay’ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu görüştü. AYM raportörünün, Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirdiği kulislere yansımıştı. Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını söylemesi üzerine Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği Can Atalay dosyasının görüşülmesi başka güne ertelendi. Gezi Parkı Davası’ndan yargılanırken TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Atalay, milletvekili seçilmesi nedeniyle “hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne başvurmuştu. Atalay’ın bu başvurusu reddedilmişti. Atalay’ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.