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Can Atalay dosyasına 2. erteleme

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#AYM#Can Atalay#Erteleme
Can Atalay dosyasına 2. erteleme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve 14 Mayıs’ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın bireysel başvurusunu görüşmeyi erteledi. Daha önce de AYM Genel Kurulu’na sevk gerekçesiyle ertelenen Atalay dosyası böylece ikinci kez ertelenmiş oldu.

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AYM Genel Kurulu dün Atalay’ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu görüştü. AYM raportörünün, Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirdiği kulislere yansımıştı. Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını söylemesi üzerine Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği Can Atalay dosyasının görüşülmesi başka güne ertelendi. Gezi Parkı Davası’ndan yargılanırken TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Atalay, milletvekili seçilmesi nedeniyle “hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne başvurmuştu. Atalay’ın bu başvurusu reddedilmişti. Atalay’ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. 

 

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#AYM#Can Atalay#Erteleme

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