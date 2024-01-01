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Çamura saplanan inek 2 gün sonra böyle kurtarıldı

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#İnek#Şırnak#Kepçe
Çamura saplanan inek 2 gün sonra böyle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 11:58

Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki gündür kayıp olan ve çamurda saplanmış halde bulunan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı.

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Silopi ilçesine bağlı Irak sınırındaki Kapılı köyünde Muhammed Çaltu’nun ineği iki gündür kayıptı. İnek, köyün 1,5 kilometre uzağında dere kenarında bataklığa saplandı. Kaybolan ineği aradıkları sırada çamura saplanmış halde gören Çaltu, uzun uğraşlara rağmen ineği kurtaramadı.

Çaltu, köyde devam eden internet altyapı güçlendirme çalışmalarında çalışan kepçe operatörü Eray Sülün’e ricada bulundu. Sülün, ineği halatla bağlayarak saplanan çamurdan yaklaşık 2 saatlik uğraşla çıkardı.

Sülün’e teşekkür eden Çaltu, “İki gün boyunca kaybolan ineğimizi her tarafta aradık, bulamadık. Kaybettiğimiz içn çok üzülmüştük. Bugün köyümüzün 1,5 kilometre uzağındaki derede çamura saplanmış halde gördük. Uzun uğraşlar sonucu çıkaramayınca yakınlarda çalışan kepçe operatöründen ricada bulunduk. 2 saat boyunca uğraşarak ineğimizi kepçe yardımıyla kurtardık. Kepçe operatörü Eray Sülün’e yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Çamura saplanan inek 2 gün sonra böyle kurtarıldı

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#İnek#Şırnak#Kepçe

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