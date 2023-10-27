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Cami yakan şüpheli tutuklandı

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#Samsun#İslam Çalıkoğlu#Cami
Cami yakan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 07:00

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde dün akşam saatlerinde bir camiyi yakıp, Bafra ilçesinde de 2 camiyi yakmaya çalışan şüpheli İslam Çalıkoğlu tutuklandı.

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Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde dün akşam saatlerinde bir camiyi yakıp, Bafra ilçesinde de 2 camiyi yakmaya çalışan şüpheli İslam Çalıkoğlu’nu yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Jandarma, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi, gözaltına aldı. Polisteki işlemleri sonrası Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürülen Çalıkoğlu için ‘akli dengesi yerindedir’ raporu verildi. Rapor sonrası adliyeye sevk edilen ve gazetecilerin “Neden camiyi yaktın” sorusuna “Hakikatin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” diyerek cevap veren Çalıkoğlu, tutuklandı. Soruşturma sürüyor. 

 

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#Samsun#İslam Çalıkoğlu#Cami

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