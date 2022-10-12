Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cami de cemevi de bizimdir

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Türkiye#MHP
Cami de cemevi de bizimdir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

“Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur”diyen MHP Lideri Bahçeli, cemevleri konusunda da “Cami ne kadar bizimse cemevleri de o kadar bizimdir” mesajı verdi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ileri düzeyde ihtiyacı vardır. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilemez. Uçurum kenarında sahte pehlivanlık pozu vererek siyaset yapılamaz. Kutuplaşmaya cansuyu verenlerin kucaklaşma söylemi kuyruklu yalandır.

BAŞÖRTÜ SORUNU BİTMİŞTİR

Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin, yeniden kısır bir tartışma ortamı yaratmanın hiç kimseye bir faydası dokunmayacaktır. Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Ancak Kılıçdaroğlu’nun derdi başkadır, hesabı başkadır. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur. 411 milletvekilinin eli inanç ve ifade hürriyeti için kalkmıştı. Ancak CHP bu kanunu iptal ettirmişti. Kılıçdaroğlu şayet samimiyse anayasa değişikliğine destek versin.

Haberin Devamı

CEMEVİ DE BİZİMDİR

Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim söz bizimdir, cem bizim, semah bizimdir. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Temeli atılan cemevlerinin de hayırlı olmasını diliyorum.

İCAZETE GİTTİ

(CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na) Herkes biliyor ki ABD’ye cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu, ABD’ye bel bağlama seni bir dolara ele verir. Sen sen ol, ne de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın, Biden ve çevresinin telkinlerine, Pensilvanya’nın tembihlerine asla inanma, sakın kulak kabartma. Kılıçdaroğlu’nun malum ziyareti Türkiye husumetiyle yazılmış talimat listelerini almak maksadıyla uygulamaya geçirilmiştir. ABD’ye yüz sürmesi tek kelimeyle acizliktir. ”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Türkiye#MHP

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı