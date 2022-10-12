Cami de cemevi de bizimdir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ileri düzeyde ihtiyacı vardır. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilemez. Uçurum kenarında sahte pehlivanlık pozu vererek siyaset yapılamaz. Kutuplaşmaya cansuyu verenlerin kucaklaşma söylemi kuyruklu yalandır.

BAŞÖRTÜ SORUNU BİTMİŞTİR

Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin, yeniden kısır bir tartışma ortamı yaratmanın hiç kimseye bir faydası dokunmayacaktır. Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Ancak Kılıçdaroğlu’nun derdi başkadır, hesabı başkadır. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur. 411 milletvekilinin eli inanç ve ifade hürriyeti için kalkmıştı. Ancak CHP bu kanunu iptal ettirmişti. Kılıçdaroğlu şayet samimiyse anayasa değişikliğine destek versin.

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CEMEVİ DE BİZİMDİR

Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim söz bizimdir, cem bizim, semah bizimdir. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Temeli atılan cemevlerinin de hayırlı olmasını diliyorum.

İCAZETE GİTTİ

(CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na) Herkes biliyor ki ABD’ye cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu, ABD’ye bel bağlama seni bir dolara ele verir. Sen sen ol, ne de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın, Biden ve çevresinin telkinlerine, Pensilvanya’nın tembihlerine asla inanma, sakın kulak kabartma. Kılıçdaroğlu’nun malum ziyareti Türkiye husumetiyle yazılmış talimat listelerini almak maksadıyla uygulamaya geçirilmiştir. ABD’ye yüz sürmesi tek kelimeyle acizliktir. ”