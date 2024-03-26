Cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız

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SİYASETÇİLİK OYNUYORLAR



“Birileri 31 Mart seçimlerine niçin bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en az 50 ilimizde miting yapmayı planlayarak yola çıktık. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Milleti kendine yük gören bir muhalefet zihniyetine bunları anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü onlar oturdukları yerden, ettikleri beyhude laflarla siyasetçilik oynamayı seviyor.

3-5 BELEDİYE UĞRUNA

Sırf üç beş belediye fazla almak uğruna DEM’le girdikleri ittifakın kimleri hoşnut ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil’den. Uygulama Ankara’da, İstanbul’da, Mersin’de ortaya çıkıyor. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor.

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EMEKLİMİZİN YANINDAYIZ

Yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla Türkiye’yi güçlendirir ve zenginleştirirken bundan her bir insanımızın hak ettiği payı almasını da sağlayacağız. Sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybını çalışanlar ile emeklilerin yaşadığının farkındayız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50’yi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılmasından banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2 ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.





LAFLA ÇÖZÜLMEZ

Yaşadığımız sıkıntıların muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkânlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz.

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REFAHTA KALICI ARTIŞ

En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkânlarımız genişleyecek, bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla, hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum.”

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MUHALEFET Mİ KARTEL Mİ

Ekonomiye ilişkin “Daha önce enflasyon tek haneli rakamlara biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Milletimden bize güvenmesini istiyorum. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutmayı sonra da hatırlamıyorum diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı sever” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bunların becerdikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar, Euro balyalarını altı yedi kişi bir araya gelip kule yapıyor. Bunun dışında eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler yapan kartel mi olduğu belli değil. Biz asla böyle olmadık. Hep söz namustur düsturu ile hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize zarar verecek taahhütlerden uzak durduk. Milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık.”





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TERÖRLE MÜCADELE

DÜNYAYI BAŞLARINA YIKIYORUZ

Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin de şu mesajları verdi: “Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler Maraş'ta, Çorum'da, daha sonra Sivas'ta provokasyonlar denediler. Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-anti laik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında da başarılı oldular. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet Mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesi ile sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz harekâtlarla tüm bu saldırıları püskürttük. Terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık silahlı insansız hava araçları ile sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi bölücü terör örgütü belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz.”

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14 BİN ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koruma altındaki çocuklarla Beştepe’de iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada özetle şunları aktardı:





“Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegâne güvenli limandır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımıza bakanlığımız vasıtasıyla hemen sahip çıktık.

YURT MODELİNE SON VERDİK

Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline tamamen son verdik. Bunun yerine her bir evde en fazla 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. Evlatlarımız 115 çocuk evleri sitesinde 7 bin 234 çocuk, uzman personel desteğiyle hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki bin 185 çocuk evimizde ise 5 bin 567 çocuğumuz kalıyor. Toplam 14 binin üzerinde çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz.”