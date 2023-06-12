Cam silerken 5'inci kattan düşen CHP'li eski kadın kolları başkanı, kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:
Olay, dün Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde meydana geldi. CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı, 2 çocuk annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, oturduğu binanın 5'inci katındaki evinin camlarını temizlerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün, yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.