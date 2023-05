Çalışanlar ve emeklilere temmuzda refah zammı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerinde halka hitap etti. “14 Mayıs çok önemli, 14 Mayıs’ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil. Bununla beraber en az 1 komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek, bize ve Cumhur İttifakı’na oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi takdirde bizim Irak ve Suriye’de tepelerine bindiğimiz teröristler gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur. FETÖ’cü hainler gelir yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır” diyen Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

KÜRT KARDEŞLERİM YANLIŞA GİTMESİN

“Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler var ya işte onlar gelir bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar? Karadeniz’de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar, Gabar’da bulduğumuz petrolün kuyularının üstüne geçmişte olduğu gibi beton dökerler, sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Bunu yaptılar mı? Kandil’den selam geliyor bay bay Kemal’e. Ne diyor? Desteğimiz onunla. Bu Kandil’dekiler; Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum. Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok, hiç alakası yok ama bunların dini yok, bunların ezanı yok, bunların kitabı yok. Bunlar kitapsız, benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Kürt kardeşlerim bu Kandil’dekilere bakıp da sakın yanlış yola gitmesinler. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hâlâ da aldatıyorlar.

ONLARI MUKAYESE EDEMEYİZ

Savunma sanayiindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Görüyorsunuz, İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndaki ülkemizin adeta teknoloji vitrini hale gelen TEKNOFEST’i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. Sizin o Amerika’dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Dediler ki ‘Biz Türkiye’de yatırım yapmak istiyoruz.’ Gel, yapın, ne istiyorsanız sizlere bunu vereceğim’ dedim. 15 yıl oldu gelmediler. Bunlar vatansever değil, milliyetperver değil, bunlar Türkiye’ye gelip de bu tür yatırımlara girmezler. Burada bu yatırımları yapanlar zaten ortada. İHA’ları, SİHA’ları yapanlar kim? Baykar. Öbür tarafta, Kızılelma’yı, Akıncı’yı yapan kim? Baykar. Bu milletin öz evlatlarıyla onları mukayese edemeyiz.

ULA BUGÜNE KADAR NEREYEYDUNUZ?

Ekonomide büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonunda kurduğumuz yerli ve milli modeli yıkıp ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere’den Londra’dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Giresun’a gelmiş, bu kadar da utanmazlık olmaz. Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bugüne kadar nereyeydunuz? Niye bugüne kadar vermediniz? Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs’ta sizler de bunlara fırsat vermeyeceksiniz. “

40 GÜNE 40 YILIN İŞİNİ SIĞDIRDIK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır” dedi.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

NASIL BAŞARDIK

“Son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda milletimize önemli müjdeler verdik. 60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg’un yollara çıkması da… Ülkemizin milli muharip uçağı KAAN’ın hangardan çıkması da... TCG ANADOLU gemimizin donanmamıza teslim edilmesinin de... Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazın ülkemize getirilmesinin de… Akkuyu Santralı’yla Türkiye’nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesinin de… Avrupa’nın en uzun tüneli Zigana’nın rekor sürede açılmasının da… Yani 40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır.

HÜSRANA UĞRATTIK

5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz. Önce hayal kurduk, bir hayalin peşine düştük. Ardından hayallerimizi somut hedeflere dönüştürdük. Sonra da bunları azimle, cesaretle, kararlılıkla tek tek hayata geçirdik. Bize “Yapamazsınız” diyenleri, “Başaramazsınız” diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık. Milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, en zor zamanlarımızda dahi Allah’ın yardımından ümidimizi hiç kesmedik. 40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir. Bu başarı, doğru bildiği yola yürümeyi göze alanların zaferidir. İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız. Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim. Zafer, inananlarındır.”

HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK

- ERDOĞAN Giresun mitinginde “Giresun’a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3 bin 64 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 869 konutun yapımına devam ediyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. İlk evimle 1550 konut inşa edecek, ilk arsamla 2 bin altyapısı hazır arsa vereceğiz. Ulaştırmada Eğribel ve projedeki diğer tünelleri bu yıl tamamlıyoruz. Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 809 bini geçti” dedi.

PAHALILIĞI DA BİZ AŞARIZ

- Erdoğan enflasyonla ilgili de “Elbette ülkede her şey güllük gülistanlık değil ama şimdi ben 20 yıl öncesini hatırlıyorum” diyerek şöyle devam etti:.” Eksikler de inşallah önümüzdeki dönemde aşılacaktır. Bütün bu sıkıntılar aşılacaktır ama bunu da biz aşarız. Çarşıda pazardaki bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64’ten önce yüzde 50’ye ardından geçtiğimiz ay yüzde 43’e indi. Her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

GELİN TÜRKİYE YÜZYILI ETRAFINDA KENETLENELİM

Bay bay Kemal geçen buraya uğramış galiba. Kaç kişi vardı? Asıl dersi 14 Mayıs’ta vereceğiz. CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, gerçekten Gazi Mustafa Kemal’in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim.”