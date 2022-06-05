Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu! Dünya başına yıkıldı

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Olay, 21 Mayıs Cumartesi günü, Ufuk Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Katlanır cam balkon işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Mutlu Filiz'in evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobili, gece yarısı çalındı. Sabah pazara gitmek için evden çıkınca durumu fark eden Filiz, hemen polisi aradı.



İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi ancak otomobil bulunamadı. 2 gün sonra çalınan otomobilin iskeleti, Gediz Mahallesi'nde bir sokak arasında bulundu, şasi numarasından çalınan otomobil olduğu belirlendi. Sokağa gelen Filiz, otomobilin son halini görünce şaşkına döndü.



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Motorundan elektrik aksamına, koltuklarından döşemesine kadar her parçası çalınan ve iskelet halinde kalan otomobilini görünce büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Filiz, "Otomobilimi 2 yıl önce satın aldım. Şimdi hurdaya göndermek zorunda kalacağım. Otomobili parçalamışlar. Motorundan şanzımanına, tavanından döşemesine kadar her şeyini sökmüşler. Bu halini görünce çok şaşırdım.Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.