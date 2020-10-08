Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü

Olay, geçen pazar günü, gece saatlerinde Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi’nde Mehmet (69) ve Hatice Sönmez çiftine ait (67) ahırda meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi ahırdaki 23 bin 500 lira değerindeki 1’i buzağı, 3 büyükbaş hayvanı kamyonete yükleyip, götürdü. Durumu fark eden Sönmez çifti de polise haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kamyonetin plakasından yola çıkarak, şüphelilerin Zeki Ü. (48), Mehmet Ali B. (24), Muhammed Kasım Ö. (25), Ömer E. (25) ve Ahmet Fatih B. (28) olduğunu tespit etti. Ardından da bölgedeki 40’a yakın ahırı kontrol etti. Yapılan çalışma sonucu çalınan hayvanlar bulundu. 5 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında hayvan hırsızlığı olmak üzere Zeki Ü.’nün 10, Mehmet Ali B.’nin 12, Muhammed Kasım Ö.’nün de 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.



’KUZUM SEN NEREDEYDİN’



Bulunan hayvanlar Sönmez çiftine teslim edilirken, hayvanlarına kavuşan Hatice Sönmez, buzağısına sarılıp ”Kuzum sen neredeydin, çocuğum. Kurban olurum ben sana, kınalı kuzum” diyerek öptü. Polise teşekkür eden Sönmez, şunları söyledi:



"Hayvanlarımız çalındı. 4 gündür deliye döndük. Çok şükür hayvanlarımıza kavuştuk. Konya polisi buldu, hayvanlarımızı bize teslim etti. Köylü çocuğuyum ben ve çocuklarımdan fazla ilgilendim hayvanlarımla. Onlar olmadığı için neredeyse evi terk edip, gidecektim. Sonra bir telefon geldi, telefondaki görevli, ’Ana ineğin bulunmuş’ dedi. Ben de ’Kuzum ne dersiniz, dünyaları bana verdiniz ’dedim.”