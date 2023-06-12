Çaldıkları 2 ineği tarlada kesip, eti satmışlar

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Kökez Mahallesi muhtarı Hasan Hüseyin Doğan'a ait ahırda, 10 Mayıs'ta 2 inek çalındı. İhbarla çalışma başlatan jandarma, ineklerin 5 kilometre uzaklıktaki bir tarlada kesildiğini, ardından parçalara ayrılıp, satıldığını tespit etti. Şüphelilerinse Hüseyin Dağdan ile Metin Gümüş olduğunu belirlendi.

Harekete geçen jandarma, dün operasyonla Dağdan'ı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Dağdan tutuklandı.

Gümüş'ün de 1 hafta önce başka bir 'hırsızlık' suçundan yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.