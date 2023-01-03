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Çaldığı altınları 2,5 saat sonra satarken yakalandı

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#Diyarbakır#Altın#Hırsızlık
Çaldığı altınları 2,5 saat sonra satarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 17:45

Diyarbakır’da girdiği kuyumcu dükkanından altın çalan şüpheli, altınları başka bir kuyumcuya satarken yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Kuyumcu Muharrem Elhakan’ın kısa süreliğine iş yerinden ayrılmasının ardından içeri giren kişi, vitrinden 7 bilezik, 1 zincir ve 24 ayar altın kolye çaldı. Dükkandan yabancı birinin yalnız olarak çıktığını gören komşu esnaf, Muharrem Elhakan’a haber verdi.

Çaldığı altınları 2,5 saat sonra satarken yakalandı

İş yerine gelen Elhakan, vitrindeki bir miktar altının çalındığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Takibe alınan şüpheli, çaldığı altınları 2,5 saat sonra Urfakapı’da başka bir kuyumcuya satmak üzereyken yakalandı.

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Gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Diyarbakır#Altın#Hırsızlık

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