Çakarlı trafik magandaları yakalandı

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Sürücülere yönelik Karayolları Trafik Kanunun; cam filmi maddesi, drift yapmak, makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, usulsüz çakar kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak suçlarından toplam 67 bin 296 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili yakalanan araç sürücüsü U.B.’nin ehliyetine 60 gün el koyuldu. Sürücüye aynı zamanda “TCK Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” maddesinden de adli işlem başlatıldı.