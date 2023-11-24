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Çakarlı trafik magandaları yakalandı

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#Kadıköy#Çakar#Trafik Magandası
Çakarlı trafik magandaları yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

İstanbul Kadıköy ve Küçükçekmece’de otomobillerinde çakar bulunan trafik magandaları D-100’de makas atarak ilerlemiş ve bu görüntüleri ‘Yakalanmadığın sürece her şey legal’ başlığıyla sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye düşüren araç sürücülerinin U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D. ve S.B. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından 8 sürücü yakalandı.

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Sürücülere yönelik Karayolları Trafik Kanunun; cam filmi maddesi, drift yapmak, makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, usulsüz çakar kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak suçlarından toplam 67 bin 296 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili yakalanan araç sürücüsü U.B.’nin ehliyetine 60 gün el koyuldu. Sürücüye aynı zamanda “TCK Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” maddesinden de adli işlem başlatıldı.

 

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#Kadıköy#Çakar#Trafik Magandası

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