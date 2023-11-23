Çakarlı araçlara ceza yağdı! 67.296 TL ceza kesildi

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17 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy İlçesinde D-100 Güney Kozyatağı mevkii ve Küçükçekmece İlçesinde Âşık Veysel Caddesinde yol üzerinde makas atarak ilerleyen, ve “Yakalanmadığın sürece her şey legal" yazılarıyla çektikleri görüntüleri paylaşan ve bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ve gelen şikayetler dahilinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş ve çakar-siren tertibatı bulunan şahısların olduğu tespit edilmiştir.

Trafik akışını tehlikeye düşüren araç sürücüleri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda trafiği tehlikeye düşüren U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D., S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çakarlı sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince çakar takarak drif yapmak, cam filmi takmak, yönetmenliğe aykırı plaka takmak ve trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulunmak maddelerinden toplamda 67.296 TL ceza kesildi. Aynı zamanda şahıslarla ilgili de adli işlem başlatıldı.