Çağla’yı Almanya’da sevgilisi öldürdü

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ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaleti Ulm kentine bağlı Wiblingen kasabasında, 27 Aralık 2023 tarihinde gece yarısından kısa bir süre önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki Manuel adlı genç, polise telefon açarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Çağla Çakır’ın (15) cansız bedenini bir ormanlık alanda buldu.

Çağla Çakır olay yerinde ilk müdahalenin ardından hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldı. Ancak, 4 gün hastanede yatan Çağla Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli Manuel, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

BABASI DA KATİL ÇIKTI

İddialara göre, Manuel isimli katil zanlısı, kız arkadaşı Çağla Çakır’ın başka bir erkekle görüştüğü şüphesiyle kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Bu nedenle de kız arkadaşını boğarak öldürdüğü düşünülüyor. Öte yandan, Bild gazetesinin haberine göre, şüpheli Manuel’in babasının da geçen yıl Paskalya tatilinde, 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Sırp asıllı baba, “Din üzerinde yoğun araştırmalar yaptım. Tanrı için çocuğumu kurban vermem gerektiğini anladım” dediği ifade edildi.

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Ulm Eyalet Mahkemesi, babayı akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle suçsuz buldu ve onun ömür boyu akıl hastanesinde tutmaya karar verdiği anlaşıldı. Çağla Çakır, Ulm DİTİB camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.