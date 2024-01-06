×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çağla’yı Almanya’da sevgilisi öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Ulm#Çağla Çakır
Çağla’yı Almanya’da sevgilisi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

Almanya’da Ulm kentinde, 15 yaşındaki Çağla Çakır, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Zanlı, Türkiye’den alışık olduğumuz bir savunma yaptı: Kıskançlık krizi...

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaleti Ulm kentine bağlı Wiblingen kasabasında, 27 Aralık 2023 tarihinde gece yarısından kısa bir süre önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki Manuel adlı genç, polise telefon açarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Çağla Çakır’ın (15) cansız bedenini bir ormanlık alanda buldu.

Çağla Çakır olay yerinde ilk müdahalenin ardından hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldı. Ancak, 4 gün hastanede yatan Çağla Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli Manuel, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

BABASI DA KATİL ÇIKTI

İddialara göre, Manuel isimli katil zanlısı, kız arkadaşı Çağla Çakır’ın başka bir erkekle görüştüğü şüphesiyle kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Bu nedenle de kız arkadaşını boğarak öldürdüğü düşünülüyor. Öte yandan, Bild gazetesinin haberine göre, şüpheli Manuel’in babasının da geçen yıl Paskalya tatilinde, 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Sırp asıllı baba, “Din üzerinde yoğun araştırmalar yaptım. Tanrı için çocuğumu kurban vermem gerektiğini anladım” dediği ifade edildi.

Haberin Devamı

Ulm Eyalet Mahkemesi, babayı akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle suçsuz buldu ve onun ömür boyu akıl hastanesinde tutmaya karar verdiği anlaşıldı. Çağla Çakır, Ulm DİTİB camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Ulm#Çağla Çakır

BAKMADAN GEÇME!