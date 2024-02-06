Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı girişimi... Bakan Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi

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İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında DHKP/C'li iki terörist tarafından saldırı yapıldı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle iki terörist etkisiz hale getirildi.

AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı girişiminin bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BAKAN TUNÇ'TAN ADLİYEYE ZİYARET

Çağlayan Adliyesi'ne ziyarette bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin önemli detayları paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adliyedeki saldırı girişimi ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

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Bir terör saldırısı girişimi oldu. Teröristleri lanetliyorum. Milletimize geçmiş olsun. GBT kontrolü sırasında polislerden kaçmak istiyorlar. D noktasından kaçıp C noktasına geliyorlar. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Kahraman polisimizin özellikle kararlılığı ile hain terör saldırısı önlenmiş oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adliye ve Çağlayan Meydanı'na giriş çıkışlar polis ekiplerince kapatılarak geniş güvenlik önlemi alındı. Polis Özel Hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı. Bomba imha uzmanları teröristlerin üzerinde bomba olma ihtimaline karşın incelemeler yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerinde inceleme yaptı.

İKİ TERÖRİSTİN DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

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ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ SALDIRI BÖYLE ÖNLENDİ

Öte yandan DHKP/C'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir teröristtin kontrol noktasına ateş ederek meydana doğru koştuğu anda vurulduğu görülüyor. Kadın teröristin ise çantasından çıkardığı silahla polis kontrol noktasına ateş ettiği ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği kameraya yansıdı.