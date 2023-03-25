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Çadırda balayı

Güncelleme Tarihi:

#İBB#Hatay#Deprem
Çadırda balayı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:00

Ayşe ve Burak Sarıateş çifti, dünyaevine girdi.

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Ayşe ve Burak Sarıateş çifti Hatay’da yaşıyordu. Kısa süre önce nişanlanmışlar, nisan ayında evlenmek için nikâh tarihlerini almışlardı. Evleri, eşyaları hazırdı. Heyecanla günleri sayarken, 6 Şubat’taki çifte deprem onların hayallerini de yıktı. Depremin hemen ertesinde ekipleriyle Hatay’da görev yapmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, genç çifte el verdi, Burak ve Ayşe Fatma Sarıateş’in düğün hazırlıklarını üstlendi.

İTFAİYE ARACIYLA KONVOY

İBB, Hatay Koordinasyon Merkezi’nde düğün konvoyu oluşturuldu. İBB itfaiyesi ve zabıtası çalışanları nikâh töreninin davetlileri arasındaydı. Genç çift için balayı çadırı bile hazırlandı. Önceki gün gerçekleşen düğün Hatay’da yeniden filizlenmeye başlayan hayatın ilk örneklerinden biri oldu. Ayşe Fatma Sarıateş, “Artık hiçbir şeye hevesimiz kalmamıştı. Böyle birazcık içimizde bir şeyler kıpırdadı. Yani düğünümüz olduğunu anladık en azından” dedi.

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#İBB#Hatay#Deprem

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