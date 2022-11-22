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Caddebostan Sahili'ni yine kırmızı yosunlar kapladı

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#İstanbul#Caddebostan#Kırmızı Yosun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 10:50

İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dev dalgalarla kıyıya vuran kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlatıldı.

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İstanbul’da iki gündür lodos etkili oluyor. Dev dalgaların sürüklediği kırmızı renkteki yosunlar Caddebostan Sahili'ni ve kayalıkları kapladı.

Caddebostan Sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahil boyunca yosunları iş makinelerinin yardımıyla toplamaya devam ediyor.

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