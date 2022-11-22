Caddebostan Sahili'ni yine kırmızı yosunlar kapladı

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 10:50
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İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dev dalgalarla kıyıya vuran kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlatıldı.
İstanbul’da iki gündür lodos etkili oluyor. Dev dalgaların sürüklediği kırmızı renkteki yosunlar Caddebostan Sahili'ni ve kayalıkları kapladı.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahil boyunca yosunları iş makinelerinin yardımıyla toplamaya devam ediyor.