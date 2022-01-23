Buzlar ülkesi

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Türkiye bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. İstanbul için meteorolojiden uyarı üzerine uyarı gelirken, özellikle Doğu illeri ve Anadolu şehirleri, hayatı olumsuz etkileyen hava şartlarıyla mücadele ediyor. İşte acısıyla tatlısıyla memleketten kar manzaraları...

Geçen perşembe Türkiye’de en soğuk hava, sıfırın altında 32 dereceyle Van’ın Çaldıran ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi’nde ölçüldü. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta da termometreler eksi 30’u gösterdi. Aşırı soğuktan kentte hayat adeta dururken, dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

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SAKARYA’DA CAN KAYBI

Sürücüler kar ve buzla kaplı yollarda zorlanırken, birçok kaza meydana geldi. Sakarya’da önceki gece, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar küreme aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ayvaz yaşamını yitirdi.

13 BİN 372 KİŞİ KURTARILDI

Geçen salı günü kara gömülen Gaziantep’te de yeni yağış dalgasına karşı teyakkuza geçildi. Kentin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hafta sonu doğum yapma ihtimali olan 76 anne adayı hastane veya otellerde misafir edildi. Şehirde kapanabilecek tüm yollarda iş makineleri ve çekiciler bekletilmeye başladı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu girişinde de polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler, kış lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçları otoyola almayarak geri gönderdi. Bu arada, son yılların en yüksek yağışını alan Gaziantep’te ağır bilanço da ortaya çıktı. Kentte mahsur kalan 13 bin 372 kişinin kurtarıldığı, hastaneye gidemeyen 2 bin 286 hastanın ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Çöken 96 ahırın enkazında kalan toplam 204 hayvanın telef olduğu belirtildi.

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HASTALAR İÇİN SEFERBERLİK

Birçok kentte kardan yolu kapanan bölgelerdeki hastalar için ekipler canla başla mücadele etti. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde diyabet hastası Fatma Taştan (74) için karın yarım metreyi bulduğu alana ambulans helikopter indi. Taştan hastaneye ulaştırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde de tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen’i sağlık görevlisi Emrah Takımsu, yarım metre karda sırtında yaklaşık 200 metre taşıyarak ambulansa götürdü. Hastanede tedaviye alınan Üzdiyen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Düzce Kaynaşlı’daki İkizler Yaylası’nda biri kalp hastası, iki kişi evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar ve kedileri AFAD ekiplerince ilçe merkezine getirildi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN ÇAĞRI KİMSE SOKAKTA KALMASIN

İstanbul’da önceki akşam başlayan kar yağışı dün de aralıklarla etkili oldu, megakentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kimi vatandaşlar yollarda zor anlar yaşadı. Valiliğin evsizler için 3 yıl önce ‘Kimse sokakta kalmasın’ sloganıyla başlattığı projenin devam ettiği, zor durumdaki vatandaşlar için emniyet ve jandarma ekipleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenebileceği bildirildi.

SIFIRIN ALTINDA DENİZ KEYFİ

İstanbul Sarayburnu’ndan yaz-kış denize giren ve kendilerine Sarayburnu Fatihleri diyen arkadaş grubu, dün termometreler sıfır dereceyi gösterirken yine mekânlarındaydı. Sahilde ateş yakan 10 kişi suya girdi, uzun süre yüzdü. Grup üyeleri daha sonra da ateşin başında hem ısındı hem sohbet etti.

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Denize girenlerden Birol Bıldırcın, “Yaz, kış, güz fark etmiyor, geliyoruz, giriyoruz; evimize, işimize gidiyoruz. Bu havalarda denize girmek, kanı harekete geçiriyor. Bütün kılcal damarlara kan pompalıyor. Ama alışık olmayan girmesin. Bu havada 7-8 dakikadan fazla yüzülmez. Bir kilometre yüzüyoruz. Su soğuk ama vücut alışıyor. Daha önce bu suya girmeyen birisi şu an giremez, hipotermi geçirir” dedi. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)

KAYAK MERKEZLERİNDE SÖMESTR BEREKETİ

Cuma günü yarıyıl tatilinin başlamasıyla, yurdun dört bir yanındaki kayak merkezleri doldu taştı. Türkiye’nin gözde kış turizmi beldesi Bursa Uludağ’da, sıfırın altında 14 dereceye rağmen kayak pistleri ana baba günüydü. Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı bölgede, otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Kocaeli Kartepe, Bolu Kartalkaya, Kayseri Erciyes ve Kars Sarıkamış’taki tesisler de yoğun ilgi gördü.

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