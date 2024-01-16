Büyükerşen’den 25 yıllık eleştiri

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Büyükerşen, özetle şöyle konuştu: “Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP’de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat iki kişi yan yana gelince gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Gördüm ki geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Ve hâlâ da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum.”