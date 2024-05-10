Büyükelçi Meyer-Landrut: Türkiye-AB ilişkileri olması gereken noktada değil

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Meyer-Landrut’un Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair mesajları şöyle:

4 YILDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

“Şu aşamada AB-Türkiye ilişkilerinin olması gereken noktada olmadığını düşünüyorum. Bu ülkede Avrupa’yı, Avrupalı ​​yaşam tarzını çok önemli gören pek çok insan gördüm. Her ne kadar bu doğrudan üyelik anlamına gelmese de, benim Avrupa isteği diye adlandırdığım şeyi benimseyen nüfusun önemli bir kesiminin olduğu açıktır.

Son dört yılda Türkiye- AB ilişkilerinde önemli gelişmeler oldu, Türkiye Horizon ve Erasmus’un da aralarında olduğu dokuz önemli programa ortak olarak katıldı. Türk araştırmacılar, araştırma enstitüleri ve özel sektör Avrupa finansmanına erişim sağladı ve 2020-2022’de bu iki katına çıktı. Göç konusunda da çalışmalar yaptık, Türkiye 10 milyar Euro’nun üzerinde destek aldı.

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Avrupa Birliği’ne katılım süreci temel olarak komisyonun yıllık raporları üzerinden değerlendirilir ve bunun kilit alanlarından biri de siyasi veya Kopenhag kriterleri dediğimiz kısımdır. Avrupa Birliği’nin katılım süreçleri açısından aldığı kararların temelini oluşturan ve tüm aday ülkelerle ilgili alınan kararlar bunlardır. Herkes için aynı kriterler.

SCHENGEN VİZESİ SORUNU

Türk vatandaşlarının vizeye erişimini kısıtlayan bir politika yok. Son iki yıldır başvurularda önemli bir artış görüyoruz. Evet, bekleme sürelerinin uzun olduğu münferit durumlar vardır. Ama 2023 yılına ait rakamlara baktığımda dünya genelinde en çok Türk vatandaşlarının Schengen vizesi için başvurduğunu görüyoruz. Büyükelçilikler personel sayısını artırdı. Elçilikler iş adamları, öğrenciler ve araştırmacılar için hızlı şeritler oluşturdu.

Komisyon’un geçen yılki raporunda da belirtilen unsurların ve üzerinde çalıştığımız konuların iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğine hem de hem güvenin hem de işbirliğinin artmasına faydası olacağını düşünüyorum.”

DEVRİAMBER’E ZİYARET

- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın Cumhuriyet Müzesi bünyesinde yer alan Sığınak Kültür Sanat’ta açtığı sergisi ‘Devriamber’i ziyaret etti. Meyer-Landrut, sergiyi ilgiyle incelerken Fırat eserlerle ilgili bilgiler verdi. Devriamber’i oldukça beğendiğini dile getiren Meyer-Landrut, Fırat’ı tebrik etti.

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