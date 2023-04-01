Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Güncelleme Tarihi:

#Büyükelçi#Atama#Resmi Gazete
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 04:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Razete’de yayımlanan karara göre; bazı büyükelçiler merkeze çekildi, bazı büyükelçilerin ise ataması gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerim Uras merkeze çekildi.

Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Togo Cumhuriyeti Nezdindeki Esra Demir, Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükelçi#Atama#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık