Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 EAB 292 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 KV 4259 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle 34 KV 4259 plakalı otomobil takla attı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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