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Büyükçekmece'de tepki çeken olay! Elektrik kaçağını test etmek için köpeği kullandı

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#İSTANBUL#Büyükçekmece#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 11:24

İstanbul Büyükçekmece'de, A.S.(16) aydınlatma direğinde elektrik kaçağı olduğu iddia edilen noktaya köpeği fırlattı.

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Olay, 8 Mart Cumartesi akşam saatlerinde Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.S. aydınlatma direğindeki elektrik kaçağını, eline aldığı bir köpeği o noktaya fırlatarak test etti. Köpek elektrik kaçağı olduğu düşünülen yere düştüğü anda kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. A.S.'nin test için köpeği fırlatma anı ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"KÖPEĞİ TEST ETMEK İÇİN YANINA YAKLAŞTIRIYOR"

Olayla ilgili konuşan A.S.'nin arkadaşı Rıza K. "22-23 civarlarında sokakta gelirken köpeği görüyorlar. Köpekler yaklaştığı zaman elektrik çarpıyor. Arkadaş alıyor köpeği, test etmek için yanına yaklaştırıyor. Elektrik çarpıyor, hayvanın canı yanıyor.

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Büyükçekmecede tepki çeken olay Elektrik kaçağını test etmek için köpeği kullandı

Oradan da arayıp BEDAŞ'ı çağırıyorlar. Biz hayvanlarımızı seviyoruz. Bütün canlıları seviyoruz daha doğrusu ve buradan bütün herkese sesleniyoruz. Hayvanlara eziyet çektirmemek üzere güzel bir yaşam sunmak istiyoruz" dedi.

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#İSTANBUL#Büyükçekmece#Köpek

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