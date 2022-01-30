Büyükçekmece'de tamirhaneyi levyelerle bastılar! O anlar kamerada

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Olay, 2021 yılının 29 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde yaşandı. İddiaya göre, Metin Akman, Doğan Akman ve Doğukan Akman, rakip olarak gördükleri komşuları Mevlüd Al ve Samet Al'a ait oto tamirhanesinin önüne otomobillerini park etti. Dükkanının girişinin kapanması üzerine dışarı çıkan Samet Al, otomobili başka yere park etmelerini söyledi. İki grup arasında sözlü olarak tartışma başladı.



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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Akman ailesi ile Al ailesi levye, sopa ve sandalyelerle birbirine girdi. Samet Al, eline aldığı meyve bıçağı ile bir kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan kişileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Al ve Akman ailesi adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayan Samet Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan kişiler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"OĞLUM 2 AYDAN BERİ İÇERİDEN ÇIKAMIYOR"

Yaşananları anlatan Samet Al'ın babası Mevlüt Al, "2 oğul, 1 baba gelip bizi tehdit etti. Bize küfrettiler. En son 2 otomobili park edip, dükkanı kapattılar. 'Sizi çalıştırmıyoruz' dedi. Bize ana avrat küfretti. Oğlum Samet Al'a saldırdılar. Oğlum mecburen kendisini bıçakla korumak zorunda kaldı. Bıçaklanan kişi ertesi gün taburcu oldu ama oğlum 2 aydan beri içeriden çıkamıyor. Hem dükkanını savundu hem de 2 aydan beri çıkamıyor" dedi.

"LEVYE, ÇEKİÇ, ARABANIN PARÇALARINI FIRLATTILAR"

Akman ailesinin kendilerine saldırdıklarını belirten Mevlüt Al, "Onların da yukarıda bir dükkanı var. Buradan gelip geçerken bizi kışkırtıyorlardı. Amaçları herhalde bizim bırakıp, gitmemizdi. Levye, çekiç, arabanın parçalarını fırlattılar. Samet'i en sonunda araya aldılar. Samet de meyve bıçağı dediğimiz ufak bir bıçak ile kendini savundu" ifadelerini kullandı.