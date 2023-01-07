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Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan alandan lahit bulundu

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#Büyükçekmece#Lahit#İnşaat
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan alandan lahit bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 22:47

Büyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 yıllık apartman kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkıldı. İnşaat alanında hafriyat çalışması başlatıldı. Binanın temeli için yapılan kazı çalışmasında, eski döneme ait insan mezarına rastlanıldı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı. Olay, polis ekiplerine bildirildi. Polis, inşaat çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışmaları tamamen durdurdu. Proje sahibi ve müteahhit ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları ise devam ediyor.

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan alandan lahit bulundu

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İnşaat alanında eski dönemlere ait mezar bulunduğunu ifade eden Kemal Güler, “Burada kentsel dönüşüm için hafriyat çalışması yapıldı. Eski bir mezar taşı çıktı içinden. lahit gibi bir şey. İnsanlar toplandı. Polis etrafı şerit ile çevirdi. İnşaat çalışması sırasında çalışanların kaçtığını söylüyorlar. Lahidin altından, altın çıktığını söylüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışması vardı. Onu durdurdular. Şu an inşaat alanında 2 taş daha görünüyor. Lahit olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bir tane de kafatası çıktığını söylüyorlar” dedi.

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan alandan lahit bulundu

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#Büyükçekmece#Lahit#İnşaat

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