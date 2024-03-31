Büyükçekmece'de Hasan Akgün 7. kez kazanmaya çok yakın

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 7. kez peş peşe belediye başkanı seçilmeye çok yaklaştı.

1994, 1999 ve 2004 yıllarında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçilen Akgün; 2009, 2014 ve 2019'da bu kez CHP'den belediye başkanı seçildi.

30 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Hasan Akgün, bugün yapılan yerel seçimleri de kazanmaya çok yakın. Akgün, açılan sandıkların yüzde 48.82 ile seçim yarışını önde götürüyor.

CHP adayı Hasan Akgün, kazandığı taktirde 7. kez belediye başkanı seçilmiş olacak.

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