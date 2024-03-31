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Büyükçekmece'de Hasan Akgün 7. kez kazanmaya çok yakın

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#Büyükçekmece Seçim Sonuçları#Büyükçekmece Hasan Akgün#Secim2024
Büyükçekmecede Hasan Akgün 7. kez kazanmaya çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 23:32

Büyükçekmece'de sandıkların yüze 85.2'si açılmışken, mevcut başkan Hasan Akgün 7. kez kazanmaya çok yakın. Akgün, yüzde 48 ile seçimi önde götürüyor. 

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 7. kez peş peşe belediye başkanı seçilmeye çok yaklaştı. 

1994, 1999 ve 2004 yıllarında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçilen Akgün; 2009, 2014 ve 2019'da bu kez CHP'den belediye başkanı seçildi. 

30 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Hasan Akgün, bugün yapılan yerel seçimleri de kazanmaya çok yakın. Akgün, açılan sandıkların yüzde 48.82 ile seçim yarışını önde götürüyor. 

CHP adayı Hasan Akgün, kazandığı taktirde 7. kez belediye başkanı seçilmiş olacak.

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