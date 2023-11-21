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Büyükçekmece'de feci kaza! İş makinasının çarptığı kadın hayatını kaybetti

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#Büyükçekmece#İş Makinesi#KAZA
Büyükçekmecede feci kaza İş makinasının çarptığı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 17:01

İstanbul Büyükçekmece’de bir iş makinası geri manevra yaptığı sırada S.G. (72) iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti. İş makinası operatörü gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinası sokakta kaldırım ve çevre düzenlemesi yaptığı sırada geri manevra yaptı. S.G. (72) iş makinasının altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, S.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İş makinası operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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#Büyükçekmece#İş Makinesi#KAZA

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