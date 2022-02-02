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Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni belli oldu

#İstanbul#Büyükçekmece#Kazı

İstanbul Büyükçekmece'de emniyet ekipleri tarafından dün akşam başlatılan boş bir arazideki kazı çalışması bugün tekrar başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Büyükçekmece'deki kazıların nedeni belli oldu. Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi.

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Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı.

İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. 

TÜM KARELER

Büyükçekmecedeki kazının nedeni ortaya çıktıBüyükçekmece'deki kazının nedeni ortaya çıktıHaberin Tüm Görselleri

Büyükçekmece'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazının detayları belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 39 yaşındaki Murat K.'nin kayıp olduğuna dair yapılan ihbar ardından soruşturma başlattığı belirtildi.

20 Ocak'ta "Kasten öldürme" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanığın, Murat K.'nin cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğünü söylemesi üzerine burada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat K.'nin 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

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DÜN AKŞAM KAZI YAPILMAYA BAŞLANDI

Büyükçekmece'de polis, dün akşam boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yapmaya başladı. İncelemeler, gece boyunca devam etti. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, sabaha karşı tekrar arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek de verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak bölgede devriye gezdi.

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