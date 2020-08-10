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Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Büyükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü

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Büyükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü
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İstanbul barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.

İstanbul barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.

İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.

Büyükçekmece Gölünde tedirgin eden görüntü

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