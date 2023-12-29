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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün acı günü: Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

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#Büyükçekmece#Hasan Akgün#Hüseyin Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgünün acı günü: Ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 16:27

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı.

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Geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi. 

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti.

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#Büyükçekmece#Hasan Akgün#Hüseyin Akgün

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