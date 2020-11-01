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DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 00:25 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı

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Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı
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Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Gürpınar açıklarında meydana geldi. Bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir sebepten batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler batan gemideki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirdi.

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